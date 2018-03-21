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الوطن

محافظ كفرالشيخ: الأم المصرية أيقونة متفردة فى العمل الوطني والإنساني

منذ 46 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفرالشيخ: الأم المصرية أيقونة متفردة فى العمل الوطني والإنساني

جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ للام المثالية

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن الأم المصرية هي أيقونة متفردة في العمل الوطني والإنساني، معرباً عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات لجهودهن في سبيل تحقيق التميز وصناعة النماذج الناجحة في مختلف مجالات العمل، ودور الأم المشرف في نهضة المجتمع ودعم الأمن القومي المصري، مؤكدًا :"ستحيـا على الدوام مصـر العظيمة بالعظيمات".

جاء ذلك، اليوم، خلال تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة فى حفل نظمته المحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، التحية للأمهات المثاليات وجميع أمهات مصر، كما قدم التحية لأم الشهيد التي قدمت أعز وأغلى ما لديها من أجل مصر، قائلاً : تعجز الكلمات والمعاني أن تعبر عما تقدمه الأم لأبنائها من رعاية وحب ووفاء وعطاء، والتي تؤكدها الرسالات السماوية في تربية الأبناء وتعليمهم القيم الدينية والاجتماعية الصحيحة، ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، وتربية النشء على حب الوطن والانتماء إليه .

ودعا المحافظ، أبناء المحافظة للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 26، 26، 27 مارس الجاري، لرسم مستقبل مصر، وأن يمارس الجميع حقه الدستوري والقانوني، ولقول للعالم " إحنا المصريين ".

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، والقيادات التنفيذية، وأسر الأمهات المثاليات .

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