إصابة 6 طلاب إعدادي بالدقهلية بالتسمم.. وضع زميل مخدرا لهم في العصير

أصيب 6 طلاب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة علي مبارك الإعدادية بدكرنس بأعراض التسمم الدوائي إثر تناولهم عصير بعد أن وضع زميل لهم به مخدر في لتر عصير، وشربوا منهم جميعا، وتم تحويلهم إلي مركز السموم بالمنصورة، لإجراء الإسعافات الطبية لهم.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد نبيل بندق، مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام بوصول 6 طلاب من مدرسة علي مبارك الإعدادية، مصابين بأعراض التسمم، وتم تحويلهم جميعا إلى مركز السموم بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت مباحث المركز إلي المستشفى، وبسؤال الطلاب أكدوا أنهم تناولوا جميعا في لتر عصير برتقال، أعطاه لهم زميل لهم بالمدرسة، وبسؤاله اعترف بوضع أقراص مخدر في العصير، وشربوا منه جميعا كما أنه شرب منه أيضا.

وهرع أهالي الطلاب إلى مدرسة علي مبارك الإعدادية، وسط حالة من الفزع على أولادهم، وطالبوا باحالة جميع المسئولين عن الواقعة للتحقيق.

وقال مصدر طبي إن الطلاب المصابين جميعا بالصف الثاني الإعدادي وأنه تم عمل الإسعافات الطبية لهم بمركز السموم وعمل غسيل معوي لهم، وملاحظاتهم داخل المركز وحالتهم جميعا مستقرة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه بالفحص تبين أنه لا يوجد ترامادول في العصير، وأن به عقار "كلوزابين" وهو دواء مهدئ يستخدم في علاج الفصام، واضطراب الشخصية.

وأكد مصدر أمني، لـ"الوطن" أنه تم إلقاء القبض على الطالب ويدعى "السعيد. أ"، وهو المتسبب في الواقعة، وتبين أنه مريض ويتناول الأقراص المهدئة ووضع لزملائه قرصين من عقار "كلوزابين" في العصير وشرب معهم أيضا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16 أحداث لسنة 2018 المركز، وباشرت نيابة دكرنس تحت إشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية التحقيقات.