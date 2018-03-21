بالفيديو| فيلم «ضحية ابني» أولى «NJ Production» في عيد الأم

طرح المنتج هاني محروس منذ قليل، أولى أعمال شركة «NJ Production» للإنتاج الفني، على اليوتيوب، وهو عبارة عن فيلم قصير بعنوان "ضحية ابني"، بطولة الفنان الشاب أحمد حسام نجم السوشيال ميديا، بمناسبة عيد الأم.

الفيلم الذي قدمه محروس للجمهور، يتحدث عن قسوة الأبناء تجاه والدتهم، إلى أن يتسببوا في فقدانها وتبدأ رحلة تأنيب الذات، ويٌقدَم من خلاله نجم السوشيال ميديا أحمد حسام، والذي انضم مؤخرًا لشركة «NJ Production» بعد أن حقق نسبة مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا.

وأعرب محروس عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي جاءته فور طرح الفيلم، مؤكدًا أن الفيلم هو بكورة أعمال الشركة، متعهدًا لجمهور الشركة بتقديم أعمال من واقع الحياة تناقش مشكلات حياتنا اليومية خلال الفترة المقبلة.

فيلم "ضحية ابني" بطولة أحمد حسام، فاطمة رجب، أسراء، إخراج عبدالله تركي، هاجر.