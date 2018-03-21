"السياحة" تعتمد حملة دعائية بالشرق الأوسط و5 دول أوروبية

الدميري يتحدث في أحد المؤتمرات عن تنشيط السياحة

اعتمد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، اليوم، حملة إعلانية دعائية على شبكة قنوات ناشيونال جيوجرافيك وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بدية من إبريل القادم، وتستمر حتى أخر يوليو 2018، وتستهدف انجلترا وألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا ودول الشرق الأوسط.

وقال الدميري، إنه وضع خطة إعلانية متكاملة على القنوات الإخبارية ذات المشاهدة الأعلى عالميا، والتىي تتكامل بينها وبين الحملات الإعلانية بالقنوات المحلية بالأسواق المختلفة المستهدفة، وبثها خلال أوقات الذروة.

وأضاف أن هذا سينفذ مع استمرار التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بتلك القنوات لتحسين الصورة الذهنية لمصر، والترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

وأكد رئيس الهيئة أهمية استخدام الوسائل الترويجية الحديثة إلى جانب التقليدية لجذب المزيد من السائحين.

وأوضح الدميري، أن القنوات ستنتج محتويات إبداعية عن منتجات سياحية متنوعة يتم عرضها على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من الدعاية غير المباشرة لمصر، والتي لها الأثر الأكبر على المشاهد لكونها تجارب حقيقية.