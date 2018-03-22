تسجيل الدخول

الوطن

والي: 96 ميدالية للبعثة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارات

منذ 26 دقيقة
كتب: شريف سليمان
والي: 96 ميدالية للبعثة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارات

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي

هنأت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم المصرية، مضيفة أن البعثة المصرية بالإمارات من ذوي الإعاقة حققوا 96 ميدالية وهو الرقم الأعلى في تاريخهم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن الأمهات من ذوى الإعاقة والبديلة وأم الشهيد شاركن لأول مرة في تكريم الأمهات المثاليات.

وأكدت والي أن الوزارة عرضت فيلما تسجيليا لذوي الإعاقة بعنوان "الغالية"، إنتاج وزارة التضامن ضمن إعلان رئيس الجمهورية 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

أخبار متعلقة

"آسف يا أمي" احتفالية تنظمها "التضامن" لأول مرة بالمؤسسة العقابية

"آسف يا أمي" احتفالية تنظمها "التضامن" لأول مرة بالمؤسسة العقابية
الأم المثالية عن اعتداء نجلها على مسؤولة التضامن: "مش عدواني.. ده بطل"

الأم المثالية عن اعتداء نجلها على مسؤولة التضامن: "مش عدواني.. ده بطل"
مستشارة وزارة التضامن عن المعتدي عليها: "افتكرنا هناخد أمه"

مستشارة وزارة التضامن عن المعتدي عليها: "افتكرنا هناخد أمه"
مسؤولة "التضامن": الوزارة تحرص على تطوير معايير مسابقة "الأم المثالية"

مسؤولة "التضامن": الوزارة تحرص على تطوير معايير مسابقة "الأم المثالية"
وزيرة التضامن: السيسي حريص على ضيافة الأمهات المثاليات

وزيرة التضامن: السيسي حريص على ضيافة الأمهات المثاليات
بالصور| "التضامن الاجتماعي" تعلن أسماء الأمهات المثاليات.. والسيسي يكرمهن غدا

بالصور| "التضامن الاجتماعي" تعلن أسماء الأمهات المثاليات.. والسيسي يكرمهن غدا

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

صاحب مصنع للسجاد اليدوي: العاملون يهربون ويلجأون إلى "التوك توك"

صاحب مصنع للسجاد اليدوي: العاملون يهربون ويلجأون إلى "التوك توك"

حمادة هلال يستجيب لأسامة كمال ويلتقي ابنة الشهيد أحمد شعبان

حمادة هلال يستجيب لأسامة كمال ويلتقي ابنة الشهيد أحمد شعبان

والي: 96 ميدالية للبعثة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارات

والي: 96 ميدالية للبعثة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارات

مايا مرسي: أحلم أن تحصل المرأة المصرية على نصف المناصب الحكومية

مايا مرسي: أحلم أن تحصل المرأة المصرية على نصف المناصب الحكومية

مظهر شاهين يهنئ والدته وشقيقته بعيد الأم على الهواء

مظهر شاهين يهنئ والدته وشقيقته بعيد الأم على الهواء

اختيارات الوطن

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

الأكثر قراءة

عاجل