والي: 96 ميدالية للبعثة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارات

هنأت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم المصرية، مضيفة أن البعثة المصرية بالإمارات من ذوي الإعاقة حققوا 96 ميدالية وهو الرقم الأعلى في تاريخهم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن الأمهات من ذوى الإعاقة والبديلة وأم الشهيد شاركن لأول مرة في تكريم الأمهات المثاليات.

وأكدت والي أن الوزارة عرضت فيلما تسجيليا لذوي الإعاقة بعنوان "الغالية"، إنتاج وزارة التضامن ضمن إعلان رئيس الجمهورية 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة.