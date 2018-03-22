بالصور| وزير النقل يتفقد ورش "إيرماس".. ويؤكد: خطة لشراء 200 جرار جديد

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة تفقدية في ورش عمرات وصيانة الجرارات "إيرماس" الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية؛ لمتابعة إجراء العمرات للجرارات قبل الدفع بها في التشغيل، وكان في استقباله المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس مصطفى رشاد رئيس الشركة.

وشاهد الوزير، في بداية الجولة، إدخال الجرار رقم 190 "3 هنشل" ألماني للخدمة والذي كان متوقفا منذ عدة سنوات، بعد إعادة تأهيله ضمن خطة السكك الحديدية لإعادة تأهيل 20 جرار هنشل ألماني متوقفين عن العمل منذ عدة سنوات، بناء على تكليفات الوزير بتوفير قطع الغيار لسرعة إصلاح الجرارات، وتم توفير 20 محركا و120 موتور لإعادة تأهيل هذه الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية.

وأكد الوزير أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسيير في اتجاهين فيما يخص زيادة عدد الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 200 جرار جديدة وإعادة تأهيل 140 جرار متوقفة منذ عدة سنوات، وتوفير قطع الغيار اللازمة في ورش التبين وإيرماس وغيرهما من ورش السكك الحديدية.

وأشار إلى أنه في خلال 45 يوما مضت أعيد تأهيل 16 جرارا بواقع 6 جرارات GE و5 جرارات هنشل ألماني و5 جرارات EMD، كما تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاجية.