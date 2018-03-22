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الوطن

عمرو الليثي يكرم "أمهات بدار مسنين" احتفالا بعيد الأم

منذ 8 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
عمرو الليثي يكرم "أمهات بدار مسنين" احتفالا بعيد الأم

الامهات المكرمين

أقام الإعلامي عمرو الليثي رئيس مؤسسة "واحد من الناس" احتفالية خاصة بمناسبة"عيد الأم" حيث قامت المؤسسة بتكريم عدد من السيدات بدار مسنين بحي السيدة زينب وتم توزيع الهدايا على الأمهات وسط أجواء مليئة بالفرحة وأغاني الخاصة بعيد الأم.

وأكد عمرو الليثي أن الأم المصرية تاج فوق الراس ولها منا كل التقدير والاحترام مشيرا ان مؤسسة واحد من الناس حريصة كل الحرص علي إقامة حفل سنوي لتكريم الأم المصرية .

يذكر أن الاحتفالية هذا العام قيمت باحدي دار المسنين لتكريم الأمهات على رعايتهن لابنائهم وتقديرا وعرفانا من المؤسسة بدورهن العظيم في تربية أبنائهم رغم الظروف والتحديات الصعبة.

 

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