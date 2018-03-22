حبس 4 أشخاص وربة منزل بتهمة ممارسة الرذيلة داخل معهد أزهري بالدقهلية

أمرت نيابة تمي الأمديد تحت إشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية الكلية، اليوم، بحبس 4 أشخاص وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل معهد أزهري إعدادي بإحدى قرى المركز.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد فتح الله، رئيسم باحث تمي الأمديد، بتسهيل الحارس الليلي لمعهد إعدادي أزهري بدخول رجال وسيدة إلي داخل المعهد وممارسة الرذيلة بداخله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من مباحث المركز من ضبط "إبراهيم. ف"، 58 سنة، حارس المعهد، و" يسري. إ"، 49 سنة، ورضا، 39 سنة، ومحمود 31 سنة، مقيمون بقرية كوم بني مراس مركز المنصورة، وربة منزل.

واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الرذيلة داخل المعهد مقابل أجر وتم القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 إداري تمى الأمديد لسنة 2018.