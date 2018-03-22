المشدد 10 سنوات لعامل تحرش بطفلة وحاول اغتصابها بالمنيا

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين، أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، محمد طايع، وأندوراس فهمي، بالسجن المشدد 10 سنوات، لعامل تحرش بطفلة وحاول اغتصابها ولامس موضع عفتها، وذلك في مركز مغاغة، عام 2016.

وكانت النيابة العامة، اسندت للمتهم "رفعت. م. ا" 42 عامًا، عامل، ومقيم بمنطقة السلخانة بمركز مغاغة، تهم محاولة اغتصاب الطفلة "م. م. ه"، 14 عامًا، والتحرش بها وملامسة موضع عفتها، وأجزاء حساسة من جسدها.

وكانت المحكمة استمعت لمرافعة محامي المتهم، في القضية رقم 2559 لسنة 2016 كلي شمال المنيا، واطلعت على تقرير الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المتهم لامس المجني عليها، وأجزاء من جسدها في موضع العفة، وانتهك حرمات الآخرين، محاولًا هتك عرض الطفلة، وكانت تحريات المباحث الجنائية، بقسم شرطة مغاغة، أكدت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة عقب حدوث الواقعة حينذاك.