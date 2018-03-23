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الوطن

مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات

منذ 10 دقيقة
كتب: عمرو رجب
مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة بني سويف، مساء الخميس، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية ونا القس بمركز الواسطى، بحضور النائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب عن الحزب، ووائل محفوظ أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والمئات من أهالي المركز والقرى التابعة، وذلك لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، وعرض مقطع فيديو عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومدى التضحيات التي قدمها رجال الجيش والشرطة.

حضر المؤتمر ياسر الوكيل أمين حزب "مستقبل وطن" بمركز الواسطى، وجلال مطر أمين العمال بالمحافظة، ومحمد الصباغ أمين الإعلام بالحزب، والمدير التنفيذي لإئتلاف دعم مصر بمركز الواسطى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وأكد النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، أن الشعب المصري عليه تحية شهداء مصر جميعا ولأرواحهم الطاهرة، ودمائهم الذكية التي روت أرض سيناء في معركة قوية لتطهير سيناء من الإرهاب، ودورها المهم في الانتخابات وخروجها إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف: "قفوا خلف السيسي الذي أنقذ مصر من كارثة محققة وواجه التحديات الخارجية والداخلية".

وطالب وائل محفوظ، أمين عام الحزب بالمحافظة، الجميع، بالاصطفاف خلف الرئيس والخروج على قلب رجل واحد لانتخاب السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن السيسي حافظ على النسيج الوطني، وحمى مصر من الفتنة الطائفية.

وأشار ياسر الوكيل، أمين مركز الواسطى، إلى أن مصر شهدت في عهد السيسي شبكة طرق عملاقة، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة، والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها مصر، مجددا الثقة في السيسي للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل.

مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات
مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات
مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات
مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات
مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات
مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" ببني سويف لدعم السيسي في الانتخابات

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