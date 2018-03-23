سعفان: صرف 125 ألف جنيه مستحقات مصري عن فترة عمله في السعودية

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بجدة، نجح في تسوية مستحقات عامل توفي منذ 7 أشهر، وكان يعمل بإحدى شركات المقاولات، وبلغت إجمالها 28 ألفا و200 ريال سعودي، أي ما يوازي 125 ألف جنيه مصري.

كان سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي في جدة بمتابعة شكوى المواطن "أ.س." الذي يحمل وكالة عن ورثة المواطن "أ.ع.س"، وكان يعمل من عام 1430 هجريا لدي مؤسسة لمواد البناء والمواد الصحية لصاحبتها السيدة "ر.ع.ن"، ومساعدته في الحصول على مستحقات المواطن "أ.ع.س" الذي توفي منذ 7 أشهر، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأكد سعفان، أنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي في جدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب تواصل مع المدير المسؤول للتعرف على مستحقات المتوفى والإجراءات الأزمة لصرف تلك المستحقات للورثة، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من 3 أشهر من المتابعة والتواصل مع مسؤول المؤسسة، استخرج شيك بـ28 ألفا و200 ريال مستحقات الورثة، بناء على المخالصات الصادرة من الإدارة المالية بالمؤسسة، وتسلمه وكيل الورثة بقيمة تتجاوز 125 ألف جنيه مصري.