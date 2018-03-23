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ضبط 240 كيلو سكر تمويني و120 علبة سجائر مجهولة المصدر بالغربية

منذ 42 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
ضبط 240 كيلو سكر تمويني و120 علبة سجائر مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية

ضبطت مباحث تموين الغربية، 240 كيلو جرام سكر تمويني، و120 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد ضبط "محمود. ع"، صاحب محل لبيع المقررات التموينيه بقرية أبشواي مركز قطور، والمسئول عنه المدعو "عبد الحميد. س"، 28 عاما، مقيم بذات الناحية، بحوزته 240 كجم سكر تمويني مربوط صرفه على البطاقات التموينية، في المحضر 217  جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور.

كما تم ضبط "تامر. م" 38 عاما، صاحب محل لبيع السجائر بناحية شارع الحلو ثان طنطا، مقيم شارع كرم، أول طنطا، بحوزته 120 علبه سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، في المحضر 493  جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان طنطا.

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