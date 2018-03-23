تسجيل الدخول

الوطن

حبس تشكيل عصابي يضم 5 متهمين في الطالبية

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
حبس تشكيل عصابي يضم 5 متهمين في الطالبية

صورة أرشيفية لقوات الشرطة أثناء ترحيل متهمين للمحكمة

قررت نيابة العمرانية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية، حبس تشكيل عصابي يضم 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة رواد البنوك فى شارع الهرم بمنطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة. 

وكانت مباحث الجيزة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يضم 5 عاطلين تخصص فى سرقة رواد البنوك فى شارع الهرم بمنقطة الطالبية.

وحسبما ورد فى محضر الشرطة أن تحريات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث الطالبية أن المتهمين هم:"محمد.ح، مصطفى .م، فريج.ح، محمود.ح، أحمد.ص"، وجميعهم مقيمون فى محافظة الفيوم.

وتم تحديد مكان اختباء المتهمين، وانطلقت مأمورية وألقت القبض عليهم بعد استئذان النيابة العامة.

وتبين من خلال مناقشة المتهمين أنهم وراء إرتكاب 14 واقعة حادث سرقة عن طريق المغافلة، وضبط بحوزتهم على مبلغ 1200 دولار و32 ألف جنيه، وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازمة، وأخطر المستشار أحمد الأبرق المحامى العام الأول لنيابة العمرانية والطالبية، وتباشر النيابة التحقيق مع المتهمين فى الاتهامات المنسوبة إليهم.

أخبار متعلقة

تجديد حبس تكشيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بحدائق الأهرام

تجديد حبس تكشيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بحدائق الأهرام
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالجيزة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالجيزة
نيابة نصر تحبس عصابة بتهمة سرقة رواد البنوك

نيابة نصر تحبس عصابة بتهمة سرقة رواد البنوك
ضبط عصابة تخصصت في سرقة رواد البنوك بطنطا

ضبط عصابة تخصصت في سرقة رواد البنوك بطنطا

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

فوز حاتم الجندي بمقعد نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية

فوز حاتم الجندي بمقعد نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية

انطلاق قافلة الإصحاح البيئي بقرية شمندورة

انطلاق قافلة الإصحاح البيئي بقرية شمندورة

وصول وسفر 785 راكبا وتداول 158 شاحنة بميناء نويبع

وصول وسفر 785 راكبا وتداول 158 شاحنة بميناء نويبع

أمن الغربية يزور الأمهات في دار المسنين ويقدم لهن الهدايا

أمن الغربية يزور الأمهات في دار المسنين ويقدم لهن الهدايا

أسوان تستعد للانتخابات الرئاسية بـ249 لجنة فرعية

أسوان تستعد للانتخابات الرئاسية بـ249 لجنة فرعية

اختيارات الوطن

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

الأكثر قراءة

عاجل