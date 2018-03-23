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الوطن

ختام ورشة عمل لأمراض الكلى بمستشفى المنصورة الدولي اليوم

منذ 21 دقيقة
كتب: صالح رمضان
ختام ورشة عمل لأمراض الكلى بمستشفى المنصورة الدولي اليوم

احتفال قسم الكلي بختام الورشة

احتفل قسم الكلى بمستشفى المنصورة الدولي، اليوم، بختام ورشة العمل الهيستوباثولوجي لأمراض الكلى، والتي أقيمت على مدار 3 أيام في الفترة ما بين 21 و23 مارس، بحضور 48 طبيبا من أطباء الكلى والباثولوجي من مختلف الهيئات الصحية والجامعية بمصر من 8 محافظات مختلفة، والتي ناقشت الهيستوباثولوجي مثل الأمراض المناعية وزراعه الكلى.

وحضر ختام الدورة الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم الكلى بمستشفى المنصورة الدولي، والدكتور حامد عزت العراقي نائب رئيس قسم الكلى.

وقدم قسم الكلى بمستشفى المنصورة الدولي درع القسم للدكتورة فاطمة الحسيني، تقديرا لجهودها، كما تم تسليم الشهادات للمتدربين في ختام الدورة.

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