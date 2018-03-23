قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

ساعات قليلة تفصل الحملتين الرسميتين لمرشحي الرئاسة عن بداية الصمت الانتخابي، والذي من المقرر أن يستمر يومين، بدءًا من الغد، إيذانًا ببدء التصويت لانتخابات الرئاسة المصرية في الداخل والتي ستبدء من يوم 26 وحتى 28 من الشهر الجاري.

ترصد "الوطن"، في التقرير التالي، الأداء الذي ظهرت به حملتا المرشحين للرئاسة المصرية والتي يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

حملة السيسي

بعد أسبوع واحد من إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية أنشأت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في 27 من يناير صفحة رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلا أنها أعلنت عن تدشينها بشكل رسمي في 25 من فبراير أي في اليوم التالي لبداية فترة الدعاية الانتخابية بعد أن حرصت على توثيقها رسميًا من "فيسبوك" وهو ما جعلها الصفحة الوحيدة المنوط بها التحدث باسم المرشح وحملته.

تتعمد الصفحة التركيز على نسب التأيد الشعبي لمرشحهم من خلال نقل فعاليات "المؤتمرات الجماهرية الحاشدة" تركز الصفحة الرسمية للحملة على رصد المؤتمرات الداعمة لمرشحهم، وفعاليات الحمالات المؤيدة مثل حملة "يالا ياسيسي" وحملة "كلنا معاك" من خلال نشر صور حصرية لهذه الفعاليات الجماهرية.

تشير الصفحة للفعاليات الشبابية والمارثونات الداعمة لمرشحهم، مثل الماراثون الذي نظمته حملة "يالا ياسيسي" للحث على المشاركة في الانتخابات أمام جامعة القاهرة في 16 مارس الماضي، والمارثون الذي نظمته حملة "كلنا معاك" لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي من خلال تنظيمه على كوبري النصر أحد المشاريع التي نفذها بها الرئيس السيسي في فترة ولايته الأولى.

تحرص الصفحة على إظهار قدرتها التنظيمية من خلال نشر فعاليات استقبالها سفراء الدول العربية والأجنبية المختلفة بمقرها الرسمي في القاهرة، بالإضافة لوفد الجامعة العربية المعني بتابعة الانتخابات الرئاسية.

حملة موسى مصطفى موسى

دشنت بعد ما يقرب من عشر أيام من إعلانه خوض السباق الانتخابي، أي في 8 فبراير، أي بعد 11 يومًا من تدشين حملة منافسه. بمجرد إعلان ترشحه نشرت الصفحة الرسمية لحزبه -حزب الغد- السيرة الذاتية لوالده النائب البرلماني الوفدي مصطفى موسى، أما سيرته الذاتية فلم تنشر حتى أول الشهر الحالي على الصفحة الرسمية للحملة من خلال صورة رقمية لمطوية.

تركز الصفحة بشكل أساسي على نشر لقاءات المرشح التليفزيونية وحواراته الصحفية مع وسائل الإعلام، من خلال نشرها على الصفحة.

نشرت الحملة من خلال صفحتها الرسمية لافتة تأييد لمرشحهم من أمين حزبه بالغربية على أنه "أحد المعجبين" تداعب الصفحة المتابعين من خلال الرد على تعليقاتهم بأسلوب ساخر.

عندما سأل أحد المتابعين للحملة عن برنامج المرشح نصحته من خلال الرد على تعليقه بمتابعة الفيديوهات الموجودة على الصفحة، نشرت الصفحة فيديو لأغنية "مساء الخير ياريس" والتي أطلقها المطرب العربي حسين الجسمي تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تعديل الفيديو لتركيب صورة مرشحهم عليها.