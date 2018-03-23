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الوطن

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

منذ 27 دقيقة
كتب: سحر المكاوى

من النسخة الورقية

العدد : 2155

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«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية: «إن الموجة الحارة التى اجتاحت البلاد خلال الأسبوع الماضى، ستنكسر على جميع الأنحاء بدءاً من غد، بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات مئوية».

وأضاف «عبدالعال» فى بيان للهيئة، اليوم، أن «انخفاض الحرارة بدءاً من غد سيكون مصحوباً بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوباً، وتؤثر فى حركة الملاحة البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر».

وعن طقس غد، قال «عبدالعال»: إن «الانخفاض فى درجة الحرارة سيكون ملحوظاً ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً».

وأوضح رئيس الهيئة أنه «بدءاً من الأحد المقبل، فستقل الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً».

وأضاف: «من المتوقع اعتباراً من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين، أن يسود طقس ربيعى على أغلب الأنحاء، وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس وتقل الرياح تماماً، ما يسمح للمواطنين بمزاولة جميع الأنشطة اليومية، والخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة».

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