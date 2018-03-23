قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المصريين تعلموا الدرس جيدًا وأدركوا أن رجال القوات المسلحة والشرطة حموا مصر تحت قيادة سليمة ورئيس قوي اسمه عبدالفتاح السيسي، والآن نواجه حربًا كبيرة وعلينا الاصطفاف الوطني وعلى الإعلام يجب أن يلتف حول بلده وقواته المسلحة بدلاً من النظر لقضايا هامشية كمشكلة عبدالله السعيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري لأبناء قبيلة "الجعافرة" لتأييد الرئيس السيسي ولحث المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالناحية الشرقية لمسجد الطابية التاريخي بمدينة أسوان أمام جمعية أبناء الرقبة بأسوان، بحضور كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وأعضاء مجلس النواب بأسوان شرعي محمد صالح ، ومحمد سليم، ويوسف عبدالدايم، وياسين عبد الصبور، والشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ولفيف من القيادات الشعبية والدينية والتنفيذية والأمنية بأسوان.

وأضاف بكري: "الرئيس استلم البلد في وقت عصيب وبلد مفككة واتخذ قرارات قوية سليمة وأصبح الاقتصاد المصري يتعافى ويرتفع يومًا بعد يوم بعد إدارة حكيمة للأمور في مصر وفعلا نحن نتقدم للأمام وهناك أمل كبير في البلد، علينا أن نكون صفاً واحد خلف السيسي الذي أنقذ الوطن، والله لولا السيسي ورجال الجيش حموا مصر لأصبحنا فى حرب أهلية في مصر بعد 30 يونيو، والله البلد مستهدفة السياحة ولقمة العيش والاقتصاد والأمان والاستقرار، فلازم نبان على الخريطة وتكون أسوان من أوائل المحافظات في التصويت للانتخابات من أول يوم.