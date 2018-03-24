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الوطن

بالصور| وكيل "تشريعية النواب": واجب على المصريين الخروج في الانتخابات

منذ 34 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
بالصور| وكيل "تشريعية النواب": واجب على المصريين الخروج في الانتخابات

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب : سنثبت للعالم اننا امتداد حضارات سابقة ونقيب المحامين: 7000 محامي في خدمت

قال الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشريعة بمجلس النواب، إن شعب دمياط دائما كان عاملا وليس خاملا فهو شعب إيجابي، لذا وجب علينا الخروج للصناديق كي يرى العالم أننا امتداد لحضارات سابقة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بميدان الساعة بمحافظة دمياط.

وقال الأب بندليمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس في دمياط إننا صلينا اليوم لمصر كما يصلي المسلمون في المساجد لأجلها وحتما ستنتصر.

وأوضح المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين في دمياط أننا نحن في يوم العرفان وتجديد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نشأ في مؤسسة القوات المسلحة سيف مصر الواقي.

وأضاف "درويش" خلال مشاركته في المؤتمر: "حينما قال السيسي كلمته مصر قد الدنيا كانت رسالة منه لجموع مهندسي مصر بالبناء والتشييد حيث تم حل أزمة الكهرباء واكتشاف حقول البترول والغاز وبتنا مصدرين بدلا من مستوردين ونفذنا المشاريع في وقت قياسي لوجود ثقة بين القيادة السياسية وشعبها وسنواصل الإنجازات كي نصبح جاذبين للاستثمار وعلي الجميع اثبات وقوفنا خلف قيادة مصر السياسية".

وقال ياسر أبو هندية نقيب المحامين في دمياط إن الشعب المصري يشارك في الانتخابات حينما يشعر بتخوف، مضيفًا: "ولكن عمرنا ما نختلف على مصر فمحافظة دمياط ستضرب المثل في التواجد أمام الصناديق وفتح مقار نقابة المحامين ونحن نفتح أبواب نقابتنا العريقة أمام الناخبين طوال الثلاث أيام انتخابات لتقديم المعونة لهم وسنعمل علي تذليل كافة العقبات بمساندة 7000 محامي".

 

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