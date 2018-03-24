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الوطن

"المصريين الأحرار" ببني سويف: توزيع أعلام مصر على المنازل وفي الشوارع

منذ 56 دقيقة
كتب: عمرو رجب
"المصريين الأحرار" ببني سويف: توزيع أعلام مصر على المنازل وفي الشوارع

جانب من ملصقات حزب المصريين الأحرار

أعلن حزب المصريين الأحرار في بني سويف، عن توزيع أعلام مصر على المنازل بشوارع مدينة بني سويف ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى ملصقات في الشوارع، لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات.

وقالت منى عبد الله، أمين عام الحزب ببني سويف، إن الحزب يدشن صباح اليوم السبت حملة، لتوزيع الأعلام والملصقات التي تحث المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها ابتداء من الإثنين المقبل وحتى الأربعاء.

وأضافت منى: "أعضاء وشباب الحزب سينتشرون في الشوارع والميادين لتوزيع الملصقات على المارة والأعلام على المنازل في إطار مبادرة الحزب لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية".

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