مغرد لنبيل الحلفاوي: لولا صلاح مفيش منتخب.. والأخير: بطلوا الكلام ده

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على خسارة المنتخب الوطني من نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "شوط تاني معقول جدا. بس كوبر محتاج يقتنع بقى بإن اللي خد كذا فرصة وما عملش حاجة يبقى مش هتمشي معاه. بدون ذكر الاسم. وكمان لعيبتنا لازم بعد الماتش الأول ده يثقوا في نفسهم أكتر بقى. غلطوا غلطات ما بيغلطوهاش عادة. إلعبوا لعبكم قدام الجن الازرق".

وأضاف: "آخر تعليق بقى.. خروج صلاح ما كانش له دخل بالهدفين بتوع رونالدو.وبعدين ما تزعلوش.. إن ما كانش رونالدو يسجل فينا.. أمال مين اللي هيسجل؟ عادي. بس نتعلم الدرس. ونفضل يقظين ومركزين خصوصا في الدقائق الأولى والأخيرة".

وانفعل الحلفاوي على أحد متابعيه، بعدما قال الأخير إن صلاح هو القوة الضاربة للمنتخب، وقال: "يبقى خلاص.. نرجعهم من دلوقت. بطلوا الكلام ده".