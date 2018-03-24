تسجيل الدخول

الوطن

"محفوظ" عن حبس الرجل حال زواجه دون علم زوجته: "ليس من حقها"

منذ 14 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"محفوظ" عن حبس الرجل حال زواجه دون علم زوجته: "ليس من حقها"

حاتم نعمان

اعترض أيمن محفوظ، المحامي، على مشروع قانون حبس الزوج حال تزوجه دون إخطار زوجته الأولى، قائلًا: "إنتوا مش حاسين بينا".

وأوضح "محفوظ"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، أنه ليس من حق المرأة أن يخطرها زوجها بالزواج من أخرى طالما أنه يعدل بينهما؛ للمحافظة على عش الزوجية، لأن المرأة تحكم بالعاطفة وتهدم المنزل.

وتابع: "لو أخطرت زوجتي هتوافق وهتفرح إني هتجوز عليها، أنا القائد ورئيس البيت، ومش هخلي عاطفتي تحرك حياتي"، لافتًا إلى أنه مسيطر عليها سيطرة تامة على منزله وزوجته.

أخبار متعلقة

نائبة: تعيين المرأة في المناصب القضائية حق دستوري لايمكن انتزاعه

نائبة: تعيين المرأة في المناصب القضائية حق دستوري لايمكن انتزاعه
نائبة: تعيين المرأة بالمناصب القضائية حق دستوري.. ارفعوا التمييز عنها

نائبة: تعيين المرأة بالمناصب القضائية حق دستوري.. ارفعوا التمييز عنها
جدل بشأن حق ترشح المرأة بانتخابات النقابات العمالية في إجازة الوضع

جدل بشأن حق ترشح المرأة بانتخابات النقابات العمالية في إجازة الوضع
السعودية تضيف حق المرأة في القيادة كشرط رابع من شروط الزواج

السعودية تضيف حق المرأة في القيادة كشرط رابع من شروط الزواج
"الشورى السعودي" يدرس "مكافحة التحرش" بعد منح المرأة حق القيادة

"الشورى السعودي" يدرس "مكافحة التحرش" بعد منح المرأة حق القيادة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"الخارجية" عن قضية "الحاجة سعدية": "التحقيقات لازم تتم"

"الخارجية" عن قضية "الحاجة سعدية": "التحقيقات لازم تتم"

القرموطي يأكل وجبة مدرسية على الهواء: صلاحيتها 3 أيام فقط

القرموطي يأكل وجبة مدرسية على الهواء: صلاحيتها 3 أيام فقط

"محفوظ" عن حبس الرجل حال زواجه دون علم زوجته: "ليس من حقها"

"محفوظ" عن حبس الرجل حال زواجه دون علم زوجته: "ليس من حقها"

"الكونجرس" يستدعي مؤسس "فيس بوك" لمساع شهادته حول اختراق موقع التواصل

"الكونجرس" يستدعي مؤسس "فيس بوك" لمساع شهادته حول اختراق موقع التواصل

"دعاة الوطن" عن الحرب على الإرهاب: "محدش يقدر يكسرنا"

"دعاة الوطن" عن الحرب على الإرهاب: "محدش يقدر يكسرنا"

اختيارات الوطن

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

الأكثر قراءة

عاجل