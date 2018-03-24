"محفوظ" عن حبس الرجل حال زواجه دون علم زوجته: "ليس من حقها"

اعترض أيمن محفوظ، المحامي، على مشروع قانون حبس الزوج حال تزوجه دون إخطار زوجته الأولى، قائلًا: "إنتوا مش حاسين بينا".

وأوضح "محفوظ"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، أنه ليس من حق المرأة أن يخطرها زوجها بالزواج من أخرى طالما أنه يعدل بينهما؛ للمحافظة على عش الزوجية، لأن المرأة تحكم بالعاطفة وتهدم المنزل.

وتابع: "لو أخطرت زوجتي هتوافق وهتفرح إني هتجوز عليها، أنا القائد ورئيس البيت، ومش هخلي عاطفتي تحرك حياتي"، لافتًا إلى أنه مسيطر عليها سيطرة تامة على منزله وزوجته.