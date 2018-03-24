الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا شمالًا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: