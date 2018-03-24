ناقد فني: "أبو الرجولة" تفوقت على "مساء الخير"

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إن اختيار المطرب حكيم غناء "أبوالرجولة" وتصويرها مع المواطنين العاديين يجعلها أنجح أغنية وطنية خلال هذه الفترة، و"أعتقد اختيار حكيم لتقديم هذه الأغنية موفق، لأنه قريب من قلوب المصريين".

وأضاف محمود، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تصوير أغنية "مساء الخير" لم تنجح بشكل كبير بسبب تصويرها، "كانت ممكن تنجح أكتر لو اتصورت بطريقة مختلفة".

وتابع أن الأغنية الوطنية لها رسالة معينة، معتبرا أن طرح 4 أغنيات وطنية في يوم واحد مضر، ويفقد الأعمال الفنية قيمتها، مشيرا إلى أن أغنية حكيم نجحت أكثر من "مساء الخير" للفنان حسين الجسمي، وكان للتصوير عامل كبير في ذلك، حد قوله.