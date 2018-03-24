تحطم واجهات المحال التجارية على بعد 7 كيلو من تفجير الإسكندرية

تحطمت واجهات المحال التجارية الموجودة في نطاق موقع الحادث الإرهابي الذي شهده شارع المعسكر الروماني شرق الإسكندرية اليوم السبت، والذي استهدف موكب مدير الأمن اللواء مصطفى النمر.

ورصدت "الوطن"، تحطم واجهات المحلات التي تبعد حتى قرابة 7 كيلو متر من مكان الحادث الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين من قوة حراسات مدير الأمن.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن التفجير استهدف سيارة الحراسات الخاصة بمدير أمن الإسكندرية، وليست سيارته الشخصية، موضحا أنه بخير ولم يصبه بأي ضرر.