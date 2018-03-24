تأجيل طعن استمرار التحفظ على مدرسة إخوانية لـ5 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر لصالح سيد كامل أبو خطوة، وطالب الطعن باستمرار حكم التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 5مايو المقبل.

واختصم الطعن رقم 101955 لسنة 62 قضائية عليا، وزير العدل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في 2014 ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها، استنادًا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذي أولى للملكية الخاصة طبيعة، وحظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية، وأوكل سلطة إصدار القرارات لمحاكم الجنايات.