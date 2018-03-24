دخول وخروج 25 سفينة لموانىء بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت، 25 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على ارصفتها.

وأوضحت هيئة الموانىء، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين اخريتين.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة و خروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة آخرى.

وأشارت إلى إنه يجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.