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الوطن

أجهزة الأمن بنفق الشهيد أحمد حمدي تسمح بمرور السيارات لجنوب سيناء

منذ 18 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
أجهزة الأمن بنفق الشهيد أحمد حمدي تسمح بمرور السيارات لجنوب سيناء

صورة ارشيفية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أزمة منع سيارات المواد الغذائية المؤقتة عند نفق الشهيد أحمد حمدى تم حلها، وبدأت الأجهزة الأمنية تسمح بمرور السيارات للنفق من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية.

وقدم المحافظ الشكر إلى القوات المسلحة التي سمحت بعبور السيارات وانتهاء الأزمة.

وكان قد استغاث المواطنون بجنوب سيناء، من منع أجهزة الأمن لسيارات نقل الخضروات والأسماك لمحافظة جنوب سيناء خلال عبورها نفق الشهيد أحمد حمدي، مؤكدين أن هذه الإجراءات لم تتم منذ بدء العملية الشاملة 2018 بسيناء، وكان يتم إجراءات تفتيشية مشددة فقط.

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