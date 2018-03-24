الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي يفصل بين محافظتي الجوف وصعدة

أحكمت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على ‏معسكر طيبة الاسم، الإستراتيجي بمحافظة الجوف، ‏والمحاذي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.‏

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش ‏تابعة للواء الأول حرس حدود، فرضت سيطرتها ‏الكاملة على معسكر وجبال طيبة الاسم بمديرية ‏برط العنان شمال غربي المحافظة بعد أربعة أيام ‏من الحصار المفروض على عناصر الميليشيا ‏الحوثية داخله، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية.

‏‏كان الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية في ‏‏20 من الشهر الجاري بالمحافظة تهدف ‏لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.

‏وتستخدم المليشيات المعسكر نقطة تجمع ‏لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعده ‏وغيرها من المناطق حيث أنه يفصل بين ‏محافظتي صعدة والجوف.‏