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الوطن

الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي يفصل بين محافظتي الجوف وصعدة

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي يفصل بين محافظتي الجوف وصعدة

الجيش الوطني اليمني - ارشيفية

أحكمت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على ‏معسكر طيبة الاسم، الإستراتيجي بمحافظة الجوف، ‏والمحاذي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.‏

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش ‏تابعة للواء الأول حرس حدود، فرضت سيطرتها ‏الكاملة على معسكر وجبال طيبة الاسم بمديرية ‏برط العنان شمال غربي المحافظة بعد أربعة أيام ‏من الحصار المفروض على عناصر الميليشيا ‏الحوثية داخله، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية.

‏‏كان الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية في ‏‏20 من الشهر الجاري بالمحافظة تهدف ‏لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.

‏وتستخدم المليشيات المعسكر نقطة تجمع ‏لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعده ‏وغيرها من المناطق حيث أنه يفصل بين ‏محافظتي صعدة والجوف.‏

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