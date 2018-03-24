"ابتسم" تقيم احتفالية لأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة ببنها

نظمت مؤسسة "ابتسم" لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة الدكتور مصطفى كمال، احتفالية كبرى، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وحضور سلوى ترك، مدير عام الطفولة والأمومة بمحافظة القليوبية، وماجد عبدالحكم، مدير الشؤون القانونية بالتأمين الصحي بالقليوبية. وحملت الاحتفالية التي استقبلها مسرح جمعية الشبان المسلمين ببنها، عنوان "حفل أول وطن"، وضمت الاحتفالية تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم تلتها عدة فقرات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المؤسسة، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية.

من جانبه قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابتسم، إن الاحتفالية تأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسة، حيث تشارك الأمهات فرحتهن بعيد الأم، من خلال تقديم الهدايا لهن، وتقديم الشكر لهن لقيامهن بالوقوف بجانب أبنائهن والوصول بهم إلى بر الأمان ومراحل متقدمة.

وقدم كمال، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع ذوي الاحتياجات الخاصة على قائمة أولوياته وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة التي حققت نجاحات كبيرة باسم مصر محليًا ودوليًا.

وانتهت الاحتفالية بقيام مسؤولي المؤسسة بتوزيع الهدايا على عدد من الأمهات المثاليات، من صاحبات قصص الكفاح داخل أسرهن، واللاتي ساعدن أولادهن لعبور المحن.