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الوطن

برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

منذ 5 دقيقة
كتب: محمود البدوي
برلمانية: استبدال الميراث بـ"الرضوة" للنساء في الصعيد مخالف للشرع

شادية ثابت

قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن عدم توريث المرأة بالصعيد أمر منتشر، مشددة على أن المرأة لا تأخذ حقها ويتم تعويضها بما يعرف بـ"الرضوة"، وهذا أمر يخالف الشريعة الإسلامية التي وضعت نظام معين في الميراث، تصل إلى أن المرأة تأخذ ضعف الرجل في بعض المسائل.

وأضافت "ثابت"، خلال حوارها في برنامج "العيلة"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، :" من جذور صعيدية ومبيدوش الميراث للبنت ويدوها رضوة.. بمعنى أن لو ميراثها 15 فدان يدوها قيراطان أو تلاته هي دي الرضوة".

وأشارت إلى أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وتغليظ العقوبة أمر هام لمواجهة مثل هذه الأمور التي تتماشى والشريعة الإسلامية.

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