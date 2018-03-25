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الوطن

احتجاجات بالحوض المنجمي بتونس اعتراضا على "نتائج توظيف"

اليوم AM 12:03
كتب: محمد علي حسن
احتجاجات بالحوض المنجمي بتونس اعتراضا على "نتائج توظيف"

احتجاجات المنجمي بوسط تونس

احتجاجات اجتماعية متكررة في الحوض المنجمي بوسط تونس، كان آخرها منذ أيام، إثر الإعلان عن نتائج مناظرة توظيف لشركة فوسفات قفصة الحكومية.

ووقعت المواجهات الأخيرة بعد تحرك قام به المرفوضون في مناظرة التوظيف، واشتعال الأزمة في منطقة تسجل أعلى نسب بطالة في تونس، وتحتل قفصة المرتبة الأولى بنسبة أكثر من 26 في المئة وتعاني من نقص فادح في البنى التحتية.

 

 

وقال السياسي التونسي، الأديب الجبالي، إن الاحتجاجات في هذه المنطقة اشتعلت منذ 10 سنوات بسبب التنمية وتحديدا عام 2008، حيث إن أهالي المنطقة يريدون نصيبهم من الفوسفات في عهد النظام السابق، فتونس كانت المصدر الأول في العالم لانتاج الفوسفات حتى عام 2012، وأصبحت الثانية عام 2013، والآن تراجعت وأصبحت ضمن العشر دول الأوائل في انتاج الفوسفات.

وأضاف الجبالي  لـ"الوطن": "انتاج الفوسفات تراجع في تونس بسبب الاحتجاجات وإغلاق سكان المنطقة لطريق نقسل الفوسفات، حيث إن هذه المنطقة تعتبر الأكثر اشتعالا في تونس منذ عهد الحبيب بورقيبة، فتونس ليس بها بترول أو غاز، وبها كميات مهولة من الفوسفات منذ عهد المستعمر الفرنسي والشركة المنتجة للفوسفات هي الأولى عالميا، التي تقوم بتشغيل مواطنين من مناطق أخرى وهذا التقليد منذ عهد الاستعمار".

 

 

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