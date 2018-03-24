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الوطن

بالفيديو| المسلماني: الإنسان البشري قد يصبح آليا في المستقبل

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| المسلماني: الإنسان البشري قد يصبح آليا في المستقبل

المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن البعض يتحدث عن أن هناك خطرا كبيرا للغاية على مستقبل البشرية من الإنسان الآلي، موضحًا أن باحث ياباني تحدث عن أن الإنسان الآلي بدأ يحصل على مميزات تشبه الإنسان من الإحساس والشعور.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن البعض في نفس الوقت يتحدث حول أنه لا يوجد مستقبل للإنسان الآلي، لأنه يصنع من مواد نادرة في الطبيعية تستهلك بشكل كبير للغاية.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي بدأ البعض في إدخال شرائح إلكترونية للبشر، وهذا يعني أن الإنسان البشري قد يصبح إنسانًا أليًا، لافتَا إلى أن هذا الباحث تحدث بأن المستقبل سيشهد ما يسمى بالبشر الجدد.

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