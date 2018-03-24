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الوطن

عبدالعزيز لشباب الإسكندرية: ردوا على الإرهاب بالنزول للانتخابات

منذ 14 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
عبدالعزيز لشباب الإسكندرية: ردوا على الإرهاب بالنزول للانتخابات

خالد عبد العزيز

قدم خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، التعازي لأهالي شهيدي حادث محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، اليوم.

ووجه "عبد العزيز"، خلال استضافته في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" رسالة لأهل الإسكندرية قائلا: "المحافظة بها أكثر من 2 مليون شاب، أتمنى منهم أن يردوا على هذا الحادث من خلال النزول لصناديق الانتخابات، لأن الأمر أصبح أكبر من الخلافات السياسية الداخلية".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 5 آخرين يتلقون العلاج في مستشفى مصطفى كامل العسكري.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

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