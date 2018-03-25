"النووي" تحد بن سلمان لمجاراة الواقع.. وخبراء: حجة منطقية

تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن بلاده تمتلك 5% من احتياطات اليورانيوم في العالم وأن عدم استخدام تلك الثروة "يشبه الاستغناء عن النفط" لـ"واشنطن بوست"، هو ليس الأول من نوعه في فترة وجيزة بخصوص اتجاه السعودية لدخول المجال النووي، حيث جاء في أعقاب تصريح آخر له على شبكة "سي بي إس الأمريكية"، قال فيه "إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أسرع وقت ممكن".

هذا الأمر الذي يحرك العديد من الأسئلة بشأن موقف المجتمع الدولي من تلك التصريحات، ومدى إمكانية تنفيذها في ظل رفض دولي لحيازة دول عربية أو إسلامية أسحلة نووية، وإمكانية وقدرة السعودية على تخصيب اليورانيوم المشع، كل ذلك في ظل معارك بن سلمان لتصحيح المسار في المملكة وانشغال العالم العربي بالحروب التي تفتك بالمنطقة.

ويبدو أن بن سلمان يختلف كثيرا عن كل من سبقه من حكام للمملكة، فمنذ إطلاق "رؤية 2030" في 2016 التي تهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في المملكة استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، والعالم لا يزال يستقبل منه ما لم يكن متوقعا.

لكن الحديث عن النووي سبق وصول بن سلمان إلى دائرة صناعة القرار فهناك تقارير تحدثت عن استثمار السعودية في مشاريع الأسلحة النووية الباكستانية.

فضلا عن تصريحات عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، أمام مؤتمر في السويد عام 2013، "أن السعوديين دفعوا ثمن القنبلة بالفعل، وسيتوجهون إلى باكستان للحصول على ما يريدونه".

ويرى مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن هذه التصريحات "متأخرة كثيرا"، متمنيا أن يتجه العالم العربي كله نفس الاتجاه للأغراض السلمية والدفاع عن أنفسهم. رغم توقيع المملكة العربية السعودية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1988.

ويرى السفير هاني خلاف مندوب مصر السابق بجامعة الدول العربية، أن توقيع السعودية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يقيدها ويجعل من التصريحات "حجة منطقية" دون ترتيبات عملية نظرا للظرف الراهن بالمنطقة، مشيرا إلى أن بن سلمان سيواجه ممارسات سياسية حال اعتزامه الاتجاه لعالم النووي.

وتوقيع السعودية على معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" في عام 1988 جعلها ملتزمة بعدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ألا يقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية، وعدم استعمال السلاح النووي إلا إذا تعرضت إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى.

واتفقت الدول الموقعة أيضًا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية، وتكريس قدراتها النووية لأغراض سلمية.

"الاتفاق لا يلزم سوى الضعفاء"، هو ما يراه الغباشي في هذا الشأن فـ"إسرائيل والهند وباكستان لديهم ترسانات نووية"، وسط تأخر في المنطقة أدى إلى ضعف الموقف العربي في العالم حيث يرى أن "لا يتحدث بالشرعية إلا الضعفاء" في محاولات لأخذ حقوقهم.

وتشهد العلاقات السعودية الباكستانية ازدهارا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى الآن ولا يعكرها سوى التغييرات المتكررة في الحكومات الباكستانية، لكنها تظل مصدرا ثابتا للعملات الصعبة المقدمة لباكستان، من خلال العمالة التي تصل إلى 1.5 مليون باكستاني في المملكة بإجمالي حوالات سنوية تزيد على أربعة مليارات دولار.

أما المشكلة الحقيقة في وجهة نظر حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية تتمثل في عدم سماح الولايات المتحدة للسعودية بالانضمام للدول المنتجة للنووي، نظرا لرفض إسرائيل التي ستبذل من جانبها ضغوطا في الأوساط الأمريكية فهو يرى أن التوقيع لا يمنع من الحصول على التكنولوجيا لكن الخط الفاصل خط دقيق جدا، وبالتالي الدول النووية تخشى دخول الدول الأخرى هذا المجال.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي لديه أسلحة نووية، ولكنها ترفض تأكيد أو نفي أن لديها ترسانة نووية، رغم ما نشر عام 1986 على لسان التقني السابق في مفاعل ديمونا، موردخاي فعنونو، للإعلام بشأن تصنيع رؤوس نووية في مفاعل ديمونا الإسرائيلي ووضعها في صواريخ بالستية أو طائرات حربية أو حتى في غواصات نووية موجودة في ميناء حيفا، واختطف فعنونو من قبل عملاء إسرائيليين من إيطاليا بعدها وحوكم بأحكام تتعلق بالخيانة في إسرائيل.