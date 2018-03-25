سفير مصر بالسعودية: سنقف بجانب "سعدية" حتى القبض على المتهم الحقيقي

علق ناصر حمدي، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، على واقعة الحاجة سعدية عبد السلام حماد، والتي تبلغ من العمر 75 عامًا، حيث قُبض عليها الثلاثاء الماضي، في السعودية بعد تفتيش حقيبة كانت تحملها، وتبين أن بها مواد مخدرة.

وقال حمدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، إنه كلف المستشار القانوني للسفارة بمتابعة التحقيقات مع تلك السيدة للتعرف على المتهم في واقعة منحها حقيبة بداخلها مواد مخدرة على أنها ملابس؛ لتوصيلها لأحد الأشخاص.

وأشار إلى أن السفارة لن تترك الحاجة سعدية سواء بحضور التحقيقات معها أو متابعة حالتها الصحية والنفسية حتى يتم القبض على المتهم الحقيقي، مطالبًا المواطنين بعدم الحصول من أي شخص على أي حقائب لا يعرف ما بداخلها.