"النيابة الإدارية": طائرات عسكرية لنقل القضاة للجان في المناطق النائية

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تعمل على توفير كل السبل، لقيام مستشاري النيابة الإدارية بدورهم على الوجه الأكمل في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين عملية انتقال القضاة إلى اللجان الانتخابية.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن عدد قضاة النيابة الإدارية المشاركين في الانتخابات الرئاسية يصل لـ4 آلاف قاضٍ، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لن تنال من شعب مصر.

ووجه الشكر للقوات المسلحة، لتخصيصها عدد من الطائرات العسكرية، لنقل أعضاء الهيئات القضائية إلى الأماكن النائية.