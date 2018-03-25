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الوطن

اليوم.. "عمومية كيما" تناقش الموازنة التقديرية لـ2018 - 2019

منذ 28 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
اليوم.. "عمومية كيما" تناقش الموازنة التقديرية لـ2018 - 2019

البورصة

تعقد شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، اليوم، اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في الموازنة التقديرية للعام المالي 2018 - 2019.

كانت الشركة حققت أرباحا بلغت 57.6 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 257.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

وزادت إيرادات الشركة، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 344.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 263.7 مليون جنيه.

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس إدارة كيما على عقد التمويل الثاني لمشروع مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي.

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