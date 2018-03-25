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الوطن

كتائب "القسّام" تبدأ مناورات عسكرية "دفاعية" بغزة

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
كتائب "القسّام" تبدأ مناورات عسكرية "دفاعية" بغزة

صورة أرشيفية

بدأت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح الأحد، مناورات عسكرية، أطلقت عليها اسم "مناورات الصمود والتحدّي".

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن المئات من عناصر "القسام" انتشروا في شوارع قطاع غزة، حاملين أسلحة خفيفة.

وأعلنت "القسام"، مساء أمس السبت، عن نيتها تنفيذ هذه المناورات، اليوم، دون تحديد مكان أو موعد تنفيذها أو طبيعة الأسلحة المزمع استخدامها، وقالت في بيان: "تلك مناورات مخطط لها مسبقا، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

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