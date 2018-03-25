"أسنان عين شمس" تطلق حملة لمكافحة فيروس C

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، اليوم، حملة لمكافحة العدوى والوقاية من فيروس c، بحضور الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتور رامي غالي وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال نظمي عبدالحميد إن قطاع خدمة المجتمع معني كثيرا للتواصل الجيد، مضيفا أن الجامعة تقدم خدماتها في كل المجالات، وهذا اليوم يعد تعاونا مثمرا بين الجامعة والمجتمع المدني، موضحا أن المصريين يحتاجون للتكاتف.

فيما أوضح الدكتور محمود المتيني أن انتشار فيروس c "يعد وباء"، فقد وصلت نسبة المصابين في مصر 15%، ما يدفعنا إلى الاهتمام وزيادة الإحساس بالمسؤولية للحد من انتشار المرض ومواجهته وطرق الوقاية منه، من خلال الحقل الطبي بصفة عامة وطب الأسنان بصفة خاصة.