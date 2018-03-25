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الوطن

تركيا تجري اختبارات جديدة لمنظومة صواريخها الجوية المحلية

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
تركيا تجري اختبارات جديدة لمنظومة صواريخها الجوية المحلية

صورة أرشيفية

تعتزم تركيا في الربع الأخير من العام الجاري، إجراء اختبارات جديدة لأنظمتها الصاروخية الجوية محلية الصنع (غوكدوغان وبوزدوغان).

وخلال الإختبار المرتقب، سيتم إطلاق الصواريخ من منصات أرضية وطائرات، باتجاه أهداف حقيقية.وتمّ تصنيع المنظومة بالتعاون بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK)، ومعهد التنمية وبحوث الصناعة الدفاعية (SAGE).

وبدأ العمل على المنظومة في عام 2013، ومن المنتظر أن تدخل الصواريخ الجوية (غوكدوغان وبوزدوغان)، حيز الاستخدام الفعلي عام 2020، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وتتميز صواريخ غوكدوغان بأنها قصيرة المدى ومزوّدة برؤوس موجهة بالأشعة تحت الحمراء، بينما تتميز بوزدوغان بأنها طويلة المدى ومزوّدة برؤوس رادارية.

وتحتوي منظومة بوزدوغان على خاصية "أطلق وإنسى" العسكرية المتطورة، والرمي المتعدد من زوايا مختلفة، وملاحقة الهدف بعد إطلاقها.

 

 

 

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