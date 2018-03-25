"السودان": الكشف عن معسكرات لمتمردي حركة جبريل وعبدالواحد بأريتريا

كشفت قيادات منشقة عن حركة "العدل والمساواة" السودانية عن استمرار الدعم الأريتري للمعارضة السودانية خاصة حملة السلاح، مشيرة إلى امتلاك قيادات بالحركات الدارفورية المتمردة لجنسيات وجوازات سفر أريترية.

وكشف محمد عبدالله هريو الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة جناح دبجو لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن وجود معسكر لحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، بدولة أريتريا يديره المتمرد عبدالله أوقس (ابن أخت جبريل) بجانب معسكر آخر لعناصر عبدالواحد محمد نور، مطالباً أريتريا بالكف عن دعم وإيواء الحركات المتمردة السودانية ومراعاة الجوار، مشيرا إلى أن دولة أريتريا تدوام على دعم نشاط المعارضة السودانية منذ تحالف التجمع الوطني المعارض وأنها لاتستطيع إنكار ذلك.