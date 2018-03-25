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الوطن

المركزي: نجاح مبادرة تمويل رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة

منذ 20 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
المركزي: نجاح مبادرة تمويل رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة

البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري، عن نجاح مبادرة منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة بفائدة 12%، قائلا ان البنوك اتاحت مبلغ 10 مليارات جنيه تحت مظلة تلك المبادرة.

وأضاف ان المبادرة نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتم استنفاذ المبلغ المتاح لها، ونبه في خطاب ارسله للبنوك العاملة في السوق المحلية التنبيه بالتوقف عن منح تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة اعتبارا من تاريخه.

وكان البنك المركزي المصري قد اطلق مبادرة باتاحة مبلغ 10 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد يبلغ 12%، ليستخدم في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، في مارس 2017، بشأن قرار مجلس إدارة "المركزي" الصادر بتاريخ 28 فبراير 2017.

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