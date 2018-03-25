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الوطن

محافظ أسيوط يتفقد غرفة عمليات الانتخابات

منذ 20 دقيقة
كتب: الوطن
محافظ أسيوط يتفقد غرفة عمليات الانتخابات

محافظ أسيوط يتفقد غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية برفقة القيادات الأمنية

تفقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وشدد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة المباشرة لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الإنتخابية على مدار الساعة طوال فترة الإنتخاب والتأكد من حسن إنتظام سير العملية الإنتخابية وبدء عمليات الإقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له وتذليل كافة العقبات أمام العملية الإنتخابية والإنتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وكان محافظ أسيوط، قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مدينة لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الإنتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة انتهت بشكل تام من الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية وأصدر المحافظ تكليفات لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة بالتأكد من كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالانتخابات وتذليل كافة العقبات والتواصل التام بين كافة الجهات مع توزيع أرقام تليفونات غرفة العمليات على الجميع لسهولة التواصل فيما بينها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والعمل على تذليلها على الفور حتى تخرج الانتخابات بصورة مشرفة.

كما كلف محافظ أسيوط مسؤولي شركة مياه الشرب بتأمين وصول المياه إلى اللجان الانتخابية وكلف مسؤولي الكهرباء بمراجعة كافة خطوط الكهرباء بصفة مستمرة طوال فترة الانتخابات مع توفير مولدات كهربائية بجميع اللجان تحسباً لانقطاع الكهرباء.

 

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