"الماسية لحلول البناء المتكاملة" تطلق حملة قومية لمحاربة الغش في تجارة الحديد

تماشيًا مع الاتجاهات القومية الرامية لتدعيم صناعة البناء والتشييد والنهضة بالبنية التحتية اللازمة، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، أطلقت شركة الماسية لحلول البناء المتكاملة-الشركة المصرية الرائدة في مجال تجارة وتوزيع الحديد والصلب، حملة قومية لمواجهة الغش التجاري في مجال صناعة الحديد، وتقليل تأثيرها السلبي على نمو الاقتصاد الوطني، حفاظًا على حق المقاول والمستهلك النهائي وحمايةً لمكانة صناعة الحديد والصلب بمصر.

تستهدف الحملة توعية شركات المقاولات والتشييد بأساليب الغش التجاري المستخدمة وتقديم كافة المعلومات اللازمة لكشف طرق وأساليب التلاعب الحديثة، مثل غش الموازين وتزوير العلامات التجارية، بالإضافة إلى توعية المستهلك بطرق الشراء الآمن والسليم وتقديم أفضل النصائح بما يحفظ له كافة حقوقه من خلال تقديم سلسة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح طرق تجنب كافة أشكال الغش التي يمارسها بعض التجار.

طالبت بميثاق شرف للمهنة بمشاركة كافة الشركات المصنعة للحديد والصلب

وقال السيد خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لحلول البناء المتكاملة، إن الشركة أخذت على عاتقها مهمة محاربة كافة الأسباب التي تعوق نهضة ونمو الاقتصاد المصري، مؤكدا دور شركة الماسية في زيادة وعي المستهلك المصري بالمنتجات التي يقوم بشرائها من خلال حملتها.

وطالب الدجوي بضرورة تدشين ميثاق شرف للمهنة تشارك فيه كل الشركات التجارية الموزعة للحديد وتنظيم العلاقة بين المُصنع والتاجر للمساعدة في نشر حملة "الماسية ضد غش التجارة"، حيث تتنوع أشكال التلاعب في أساليب البيع للمستهلك في السوق من خلال الخلط بين العلامات التجارية المشهورة والمعروفة، حيث يتم الخلط أحيانا بين أسياخ حديد الشركات مستغلين وجود تشابه بين عدد من العلامات التجارية فيقوم التاجر ببيع الحديد الأرخص والأقل جودة على أنه حديد المصانع الكبرى.

وأضاف العضو المنتدب، أن دور الحكومة أساسي في هذه الحملة والتي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك والمُصنع من خلال دعم فكرة انطلاق "رابطة لتجار الحديد"، تعمل جنبًا إلى جنب مع شعبة مواد البناء التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بحيث يتمثل الهدف الرئيسي منها إلى رصد التغيرات في السوق وضبط إيقاعه وتوعية المستهلكين بشراء المنتج الأعلى جودة وبالمواصفات القياسية المتبعة، وحتى تأخذ هذه التجارة اهتمام يتناسب مع أهميتها كسلعة استراتيجية في السوق.

وأشار إلى أنه في ظل تذبذب الأسعار واختلافها من تاجر لآخر بسبب ارتفاع اسعار البليت فقد آن الآوان لتفعيل حملة "الماسية ضد غش التجارة" خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التشييد والبناء في مصر".

تجدر الإشارة إلى أن شركة الماسية لحلول البناء المتكاملة تطبق أحدث المعايير الدولية في الإدارة وحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ في الإدارة، وهي أحدث شهادة إدارية معترف بها في جميع أنحاء العالم، مما رفع تصنيفها مع أكبر مصانع الحديد العالمية وخاصة في أوربا كأول كيان تجاري مصري في هذا المجال يتعامل بأسس المعايير الدولية المعتمدة.