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الوطن

"تنفيذ الأحكام" في مطروح تضبط 12 مشتبها بهم جنائيا

منذ 21 دقيقة
كتب: الوطن
"تنفيذ الأحكام" في مطروح تضبط 12 مشتبها بهم جنائيا

حملة امنية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، من ضبط 12 مشتبه به جنائياً، و7 مسجل شقى خطر، وتنفيذ 3 حكم جنائي، و45 حكم جزئي، و17 أحكام مستأنفه، و31 حكم غرامه جزئية، و16 مخالفة جزئية، و28 أحكام سايره.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام ،اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتكثيف الجهود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة، كما تم تنشيط الأكمنة الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية باشتراك جميع قطاعات المديرية والقوة المرافقة لضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.

وجارى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهمين.

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