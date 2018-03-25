"تنفيذ الأحكام" في مطروح تضبط 12 مشتبها بهم جنائيا

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، من ضبط 12 مشتبه به جنائياً، و7 مسجل شقى خطر، وتنفيذ 3 حكم جنائي، و45 حكم جزئي، و17 أحكام مستأنفه، و31 حكم غرامه جزئية، و16 مخالفة جزئية، و28 أحكام سايره.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام ،اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتكثيف الجهود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة، كما تم تنشيط الأكمنة الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية باشتراك جميع قطاعات المديرية والقوة المرافقة لضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.

وجارى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهمين.