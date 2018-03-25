إدانة فلسطينيين بقتل صاحب عمل إسرائيلي

أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم، فلسطينيين بقتل صاحب عمل إسرائيلي كانا يعملان عنده في أكتوبر 2017 في إطار اتفاق اعترفا بموجبه بذنبهما، بحسب وزارة العدل الاسرائيلية، في حادث وصفته السلطات بانه "هجوم إرهابي".

وجاء في الاتفاق الذي وافقت عليه "محكمة اللد" أن يوسف كميل ومحمد أبو الرب من قباطية في الضفة الغربية المحتلة، أقدما على قتل رؤوفين شمرلينغ في هجوم متعمد بمكان عملهما في مدينة كفر قاسم في 4 أكتوبر الماضي.

وقتل شمرلينغ "70 عامًا" الذي يعيش في مستوطنة "الكناه" في الضفة الغربية المحتلة، طعنًا وضربًا حتى الموت في مخزن للفحم يملكه، بحسب بيان وزارة العدل.

وأضاف البيان أن الشابين قررا "تنفيذ الهجوم لأسباب تتعلق بالقومية والتسبب في موت يهود".

وقال الادعاء أن الشابين رغبا في الانتقام لمقتل صديق لهما في 2015 برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء محاولته شن هجوم، وأنهما تحركا بدافع من "أحداث جبل الهيكل"، بحسب التسمية اليهودية للمسجد الاقصى، طبقًا لما ذكر جهاز الأمن الإسرائيلي.

وشهد المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة توترات في يوليو بعد مقتل شرطيين على يد ثلاثة شبان فلسطينيين قرب المنطقة.

وفرضت إسرائيل إثر الهجوم إجراءات أمنية جديدة عند مدخل المسجد وهو ما أدى إلى اضطرابات دموية، وقررت السلطات بعد ذلك إلغاء تلك الإجراءات.