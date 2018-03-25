اعتقال 7 طلاب في تركيا لاعتراضهم على التدخل العسكري بسوريا

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأحد، سبعة طلاب من جامعة في إسطنبول بسبب اعتراضهم على التدخل العسكري التركي في سوريا، ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وصفهم بأنهم "إرهابيون".

واقتحمت الشرطة التركية مهاجع جامعة البوسفور، واعتقلت ثلاثة طلاب، بحسب ما أفاد المحامي عنايات اكسو.

وأضاف المحامي، أن هذه الاعتقالات تأتي بعد اعتقالات تمت الخميس ما يرفع عدد الطلاب المعتقلين من هذه الجامعة إلى سبعة.

وكان أردوغان وصف السبت خلال مؤتمر لحزبه في سامسون على البحر الاسود هؤلاء بانهم "ارهابيون".

وسجل توتر خلال الاسبوع في جامعة البوسفور بين طلاب يعارضون التدخل العسكري التركي في سوريا وآخرين يؤيدونه.

وقامت مجموعة من الطلاب باقامة كشك في الحرم الجامعي للحلويات والحلقوم (توركيش ديلايت)، كتبوا عليها "عفرين ديلايت". وقالوا انها عن روح الجنود الاتراك الذين قضوا اثناء التدخل العسكري التركي لاستعادة السيطرة على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وفي رد على ذلك قام طلاب آخرون برفع لافتات مناهضة للتدخل العسكري التركي في سوريا.

واعلن اردوغان فتح تحقيق لمعرفة الطلاب المعارضين للتدخل وقال "في حين كان هؤلاء الشبان يوزعون الحلوى، تجرأ هؤلاء الخونة على مهاجمة ما يعرضونه".

واكد المحامي "ان التصريحات (المناهضة للتدخل) يمكن ان تزعج لكن لا يمكن اعتبارها جريمة بموجب القانون الجزائي التركي".

وهناك نحو 500 موقوف في تركيا بسبب التظاهر او بث رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد التدخل العسكري التركي في سوريا.

ونددت راتو بيري مقررة البرلمان الاوروبي حول تركيا الاحد بموقف اردوغان.

وكتبت في تغريدة ان "وصف متظاهرين مناهضين للحرب بانهم +ارهابيون+ من قبل الرئيس اردوغان، يجعل من التفكير النقدي سلوكا خطرا في +تركيا الجديدة+".