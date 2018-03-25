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الوطن

معتز عبدالفتاح: "عاجبني منظر الأسود بتوعنا وهما بيحموا اللجان"

منذ 46 دقيقة
كتب: شريف سليمان
معتز عبدالفتاح: "عاجبني منظر الأسود بتوعنا وهما بيحموا اللجان"

الدكتور معتز عبدالفتاح

دعا الإعلامي معتز عبدالفتاح، الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها بداية من غدٍ، الاثنين لمدة 3 أيام.

وقال عبدالفتاح، خلال تقديم برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، الذي يُذاع عبر فضائية "oN LIVE"، إن المشاركة تحمي مصر من شر الأعداء، فتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي وداعش يتربصون بها ويحاولون إيقاعها.

وأضاف: "إحساس الانتخابات هذه الأيام، مختلف عن الانتخابات في عهد مبارك، وذلك لأننا شعرنا أنه من الممكن أن نفقد مصر". 

وتابع: "عاجبني منظر الأسود بتوعنا وهي بتحمي اللجان الانتخابية، هي دي هيبة الدولة".

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2018، لمدة 3 أيام، بدايةً من غدٍ، الاثنين، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي، الرئيس الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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