رئيس "دعم مصر" للمواطنين: "عشان خاطري شاركوا في الانتخابات"

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن القيادة السياسية في مصر تولي الشباب أهمية كبرى، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد أكثر من منتدى للشباب بمدينة شرم الشيخ بجانب الاجتماعات الشهرية مع الشباب.

وأضاف "السويدي"، خلال حواره في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أنه يجب على الشعب المصري المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، حيث إن مشاركة المصريين في الانتخابات رسالة للعلم بأن الحكم يأتي بإرادة الشعب.

وتابع: "خشوا عشان خاطري صوتوا في الانتخابات وبعدين احكموا بنفسكم على نظام الحكم بلاش نقعد نتكلم وخلاص".