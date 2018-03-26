بالصور| رئيس "المحلة" يستضيف سائحة إيطالية حملت لافتات "تحيا مصر"

شهدت شوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أمس، جولة لسائحة إيطالية برفقة مرشد سياحي مصري من أبناء المدينة العمالية، رفعت خلالها لافتات كتبت عليها "تحيا مصر"، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية.

من جانبه استقبل المحاسب أحمد عبدالسميع، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بساحة مبنى ديوان مجلس المدينة، السائحة، وقدم لها واجب الضيافة وشاركها لحظات فرحتها، وسط ترديد هتافات على لسانها "تحيا مصر.. السيسي".

وقال عبدالسميع، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "فوجئ بسائحة تحمل الجنسية الإيطالية تسير برفقة زميلها أثناء إشرافه على مراحل تجهيز اللجان أمام ديوان مبنى مجلس المدينة"، متابعا: "فعلا أصرت أن ترسل رساله لكل المصريين ليلة الانتخابات الرئاسية، بأن تحيا مصر بكل لغات العالم".